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Пасха 2018

В храмах Грузии проходит божественная литургия Чистого четверга

© Sputnik / Levan Avlabreli
Общество
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Темы:
Грузинская православная церковь (77)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210429/251599624/V-khramakh-Gruzii-prokhodit-bozhestvennaya-liturgiya-Chistogo-chetverga.html

Пример смирения и любви к ближнему показал Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, омыв ноги 12 священнослужителям

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Божественная литургия по случаю Великого четверга проходит с утра в Кафедральном соборе Святой Троицы и других православных храмах Грузии.

Распятие и свечи
© photo: Sputnik / Taras Litvinenko
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По традиции Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II совершит чин "омовения ног" 12 священнослужителей.

Ритуалом "омовения ног" глава Грузинской православной церкви вспомнил Тайную вечерю – последнюю пасхальную трапезу Иисуса Христа со своими ближайшими учениками.

Тайная Вечеря – одно из самых важных евангельских событий, предшествовавших распятию Спасителя, с ней связана история Великого Чистого четверга.

Евангелисты рассказывают, что Христос во время последней трапезы с учениками поведал, что будет предан одним из них, затем схвачен и распят. Тем, что продал своего учителя за 30 сребреников, был Иуда Искариот.

Великий Чистый четверг для христиан является символом полного духовного и физического очищения, ибо в этот день Иисус омыл ноги своим ученикам, показав им пример смирения истинного христианина и братской любви.

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Темы:
Грузинская православная церковь (77)
Теги:
Грузинская православная церковь, Грузия

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