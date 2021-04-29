Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1433

За последние 24 часа от коронавируса скончались 18 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 160 пациентов, а с начала пандемии вылечились 289 976

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 433. Скончались 18 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 308 834 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 160 человек, с начала пандемии вылечились 289 976 пациентов. Скончались 4 095.

За сутки сделано 29 024 теста, в том числе 11 185 на антиген и 17 839 ПЦР-тестов.

Прививки сделали 43 568 человек, в том числе за последние сутки – 1 767.

Показатель инфицирования: за сутки – 4,94%, за последние 14 дней -–4,54%, за последние семь дней – 4,72%.

В карантине в данное время находятся 217 человек, в стационарах – 3 765, в ковид-гостиницах – 718.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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