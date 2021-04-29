"Повысьте зарплату" – работники батумского порта вышли на акцию протеста

Работники батумского порта намерены продолжать протест, пока их проблемы не будут решены

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Сотрудники Международного контейнерного терминала батумского порта требуют повышения зарплаты на 30% и улучшения условий труда, сообщает Аджарское телевидение.

С этой целью около 20 сотрудников порта провели акцию протеста в четверг. Протестующие говорят, что работают сверхурочно и даже не могут взять отпуск.

В марте этого года они обратились к руководству компании с письмом, в котором изложили свои проблемы, однако, по их словам, ни одна из них не была решена.

Сотрудники терминала обратились в Минздрав, Инспекцию труда и Морскую администрацию Грузии.

По их словам, в случае игнорирования их требований, акции протеста примут перманентный характер.

Аналогичные акции протеста проводились и в прошлом году. Руководство Батумского международного порта не комментирует протест сотрудников.

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