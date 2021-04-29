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Портовые краны и контейнеры

"Повысьте зарплату" – работники контейнерного терминала в Батуми вышли на акцию протеста

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
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Сотрудники компании намерены продолжать протест, пока их проблемы не будут решены

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Сотрудники Международного контейнерного терминала в Батуми требуют повышения зарплаты на 30% и улучшения условий труда, сообщает Аджарское телевидение.

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photo: Anaklia Port / FB
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С этой целью около 20 сотрудников терминала провели акцию протеста в четверг. Протестующие говорят, что работают сверхурочно и даже не могут взять отпуск.

В марте этого года они обратились к руководству компании с письмом, в котором изложили свои проблемы, однако, по их словам, ни одна из них не была решена.

Сотрудники терминала обратились в Минздрав, Инспекцию труда и Морскую администрацию Грузии.

По их словам, в случае игнорирования их требований, акции протеста примут перманентный характер.

Аналогичные акции протеста проводились и в прошлом году.

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