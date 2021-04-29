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Пандемия коронавируса COVID - вакцина от коронавируса

Очередная партия китайской вакцины от коронавируса прибыла в Грузию

© AP Photo / Martin Mejia
Общество
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В Грузии началась вакцинация от коронавируса (96)
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На вакцинацию китайским препаратом Sinopharm в Грузии уже зарегистрировались более 6,7 тысячи человек

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Самолет со 100 тысячами дозами вакцины Sinovac приземлился в Тбилисском международном аэропорту.

Это уже вторая партия китайской вакцины, поступившая в Грузию. Первая партия китайской вакцины Sinopharm также в 100 тысяч доз прибыла в Грузию в начале апреля.

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© Sputnik / STRINGER
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На вакцинацию китайским препаратом Sinopharm в Грузии уже зарегистрировались более 6,7 тысячи человек.

Китайские вакцины создана на основе инактивированного (убитого) коронавируса. Инактивация вируса – один из самых старых и надежных способов создания вакцин. По этой технологии разработаны, к примеру, вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта препаратом AstraZeneca. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (96)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Грузия

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