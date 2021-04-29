Когда Грузия сможет снять эпидограничения – ответ главного инфекциониста

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 43 568 человек, из них полную двойную дозу вакцины сделали 5218 граждан

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Начать говорить о снятии ограничении в Грузии станет возможно в том случае, когда количество вакцинированных достигнет 30% от общего числа населения страны, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, на сегодняшний день в Грузии вакцинировано 2% населения, что является довольно низким показателем. Количество населения Грузии составляет 3,7 миллиона человек.

"Два процента не смогут сократить ограничения. Вот когда мы поднимемся где-то до 30%, тогда поговорим. Наверное, будут сняты все ограничения, в самом конце останется комендантский час, и он тоже будет смягчен, сокращен его интервал", - заявил Церцвадзе журналистам.

На заседании клинического совета Грузии специалисты обсудили вопрос вакцинации, а также тему, связанную с госпитализацией пациентов и их выпиской. По словам Церцвадзе, обновлены и усовершенствованы критерии госпитализации и выписки пациентов, чтобы в стране не возникли помехи, которые были в ноябре-декабре 2020 года.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 43 568 человек, из них полную двойную дозу вакцины сделали 5218 граждан.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта препаратом AstraZeneca. На первом этапе вакцинировали врачей, которые относятся к самой большой группе риска, однако из-за низкой активности программа вакцинации расширилась и к медикам добавились лица старше 65 лет, лица старше 55 лет, а также лица, находящийся на диализе, или пациенты с пересаженными органами, лица старше 18 лет.

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