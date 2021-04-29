00:14 30 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1666
  • 100 RUB4.6217
  • USD3.4529
Поиск
Тенгиз Церцвадзе

Когда Грузия сможет снять эпидограничения – ответ главного инфекциониста

photo: Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (96)
4202
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/08/250279370.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210429/251612271/Kogda-Gruziya-smozhet-snyat-epidogranicheniya--otvet-glavnogo-infektsionista.html

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 43 568 человек, из них полную двойную дозу вакцины сделали 5218 граждан

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Начать говорить о снятии ограничении в Грузии станет возможно в том случае, когда количество вакцинированных достигнет 30% от общего числа населения страны, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, на сегодняшний день в Грузии вакцинировано 2% населения, что является довольно низким показателем. Количество населения Грузии составляет 3,7 миллиона человек.

Пандемия коронавируса COVID - вакцина от коронавируса
© AP Photo / Martin Mejia
Очередная партия китайской вакцины от коронавируса прибыла в Грузию

"Два процента не смогут сократить ограничения. Вот когда мы поднимемся где-то до 30%, тогда поговорим. Наверное, будут сняты все ограничения, в самом конце останется комендантский час, и он тоже будет смягчен, сокращен его интервал", - заявил Церцвадзе журналистам.

На заседании клинического совета Грузии специалисты обсудили вопрос вакцинации, а также тему, связанную с госпитализацией пациентов и их выпиской. По словам Церцвадзе, обновлены и усовершенствованы критерии госпитализации и выписки пациентов, чтобы в стране не возникли помехи, которые были в ноябре-декабре 2020 года.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 43 568 человек, из них полную двойную дозу вакцины сделали 5218 граждан.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта препаратом AstraZeneca. На первом этапе вакцинировали врачей, которые относятся к самой большой группе риска, однако из-за низкой активности программа вакцинации расширилась и к медикам добавились лица старше 65 лет, лица старше 55 лет, а также лица, находящийся на диализе, или пациенты с пересаженными органами, лица старше 18 лет.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (96)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Верующие в церкви. Предпасхальные дни. Вербное воскресенье
Страстная неделя: как верующие Грузии посещают храмы в масках - фото
Забастовки в Грузии: рабочие Руставского азота требуют повышения зарплат - видео
Забастовки в Грузии: рабочие "Руставского азота" требуют повышения зарплат - видео
Почасовая оплата труда в ЕС
Сколько стоит час работы в странах ЕС
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться