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Эпидемия коронавируса - прохожие идут по улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 476

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (180)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210430/251614167/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-476.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 15 человек, из ковид-клиник страны выписаны 791 пациентов, а с начала пандемии вылечились 290 767

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 476. Скончались 15 человек.

Пандемия коронавируса COVID - вакцина от коронавируса
© AP Photo / Martin Mejia
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По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 310 310  случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 791 человек, с начала пандемии вылечились 290 767  пациентов. Скончались 4 110.

За сутки сделано 27 895 тестов, в том числе 11 090 на антиген и 16 805 ПЦР-тестов.

Прививки сделали 45 338 человек, в том числе за последние сутки – 1 729.

Показатель инфицирования: за сутки – 5,29%, за последние 14 дней – 4,7%, за последние семь дней – 4,85%.

В карантине в данное время находятся 99 человек, в стационарах – 3 873, в ковид-гостиницах – 749.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (180)

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