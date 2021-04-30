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Эпидемия коронавируса - прохожие идут по улице в масках

Главное о COVID на 30 апреля в Грузии: названы самые опасные очаги инфицирования

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (180)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210430/251614386/Glavnoe-o-COVID-na-30-aprelya-v-Gruzii-nazvany-samye-opasnye-ochagi-infitsirovaniya.html

Тбилиси по-прежнему удерживает звание антилидера ковид-заражения в стране, за ним следуют регионы Самегрело - Земо Сванети и Аджария

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Из 1 476 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировано 923 факта, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

География остальных ковид-заражений выглядит так: в Аджарии – 107, Имерети – 90, Квемо Картли – 82, Шида Картли – 48, Гурии – 24, Самегрело - Земо Сванети – 104, Кахети – 44, Мцхета-Мтианети – 47, Самцхе-Джавахети – шесть, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – один.

На данный момент в Грузии 15 407 активных случаев, из них 3 873 нуждаются в стационарном лечении.

Тенгиз Церцвадзе
photo: Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FB
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Состояние 747 пациентов тяжелое, 150 подключены к аппарату искусственного дыхания.

В ковид-гостиницах находятся 749 человек, 10 785 человек проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 99 человек, в самоизоляции – 32 406.

Показатель положительности по данным на 30 апреля составляет 5,29%, за две недели – 4,70%, за семь дней – 4,85%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (180)

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