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Патрульные полицейские следят за порядком в метро во время эпидемии коронавируса

Ковид-ограничения Грузии: сколько нарушителей выявили в стране за сутки?

photo : Patrol Police of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (181)
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Sputnik Грузия
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Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 952 человека. Еще 166 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузинские полицейские за минувшие сутки зафиксировали 1 239 нарушения ковид-ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 952 человека. Еще 166 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Тенгиз Церцвадзе
photo: Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FB
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Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки был выявлен 121 нарушитель.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (602,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (почти 3 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (181)

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