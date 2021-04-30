Кахети под угрозой экологической катастрофы: из заброшенной скважины течет нефть

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Нефть разливается из заброшенной скважины Назарлеби №2, расположенной в регионе Кахети (Восточная Грузия), сообщает ТВ Пирвели.

Как сообщает телеканал со ссылкой на экс-депутата парламента Грузии Беку Нацвлишвили, ответственным на загрязнение окружающей среды является американская нефтяная компания Frontera, которая должна была заниматься добычей нефти. Однако, как выясняется, работы компании приостановлены.

Нацвливили утверждает, что угроза большая, поскольку нефть течет к заповеднику Вашловани. По его словам, местные жители оказались перед угрозой экологической катастрофы.

Бывший депутат отмечает, что до сих пор продолжается спор между правительством Грузии и компанией Frontera по поводу того, кто является ответственным за происходящее.

"Никто не взял ответственность, – говорит Нацвлишвили. – Frontera занимается добычей там, где ее устраивает, остальные руды и скважины так и стоят, дамбы не работают. Несмотря на это, нефть по-прежнему поднимается под давлением и разливается. Вся проблема заключается в том, что Frontera и правительство не могут разобраться между собой. Если Frontera не берет за это ответственность, то у правительства есть все рычаги для того, чтобы туда войти и начать оперировать".

Между тем, в компании Frontera заявляют, что скважина Назарлеби №2 не находится под их ответственностью, и на тех территориях, где работает компания в течение 20 лет, не было зафиксировано случая разлива нефти.

Как отмечают в компании, в том случае, если Государственное агентство нефти и газа примет решение, компания готова оказать помощь государству.

Спор с Frontera

Между компанией Frontera и страной был долгий спор по поводу долевого распределения продукции контракта при добыче нефти. Грузинская сторона выдвигала несколько требований, главным из которых было возвращение территории, которую Frontera не использует для разведки и добычи нефти. Эта территория составляет около 99% лицензионного блока. Площадь должна была быть возвращена еще в 2017 году.

Дело дошло до международного арбитражного суда, в котором Грузия, которую представляли Корпорация нефти и газа Грузии и Государственное агентство нефти и газа, одержала победу и собиралась расторгнуть контракт с компанией.

Тем не менее, исходя из того, что правительство заботится о своей инвестиционной репутации, Frontera разрешили продолжать работу в той части территории, где велись работы еще в советский период. Речь идет о примерно 1% контрактной территории, так как остальные 99% компания уже вернула государству по решению арбитражного суда.

Изначально, руководство компании выразило недовольство предложенными условиями, обвинив в своих проблемах власти Грузии, и отметив, что в отношении ее имеют место клевета и дезинформация.

Frontera Resources Corporation – американская компания, занимающаяся разведкой и добычей газа и нефти, была основана в 1996 году. Стратегия компании заключается в поиске перспектив по добыче углеводородов на рынках стран Восточной Европы, которые относятся к черноморскому бассейну. В настоящее время компания работает в Грузии и Молдове.

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