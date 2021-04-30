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Нефть, архивное фото

Кахети под угрозой экологической катастрофы: из заброшенной скважины течет нефть

© photo: Sputnik / Sergey Lesket
Общество
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Темы:
Экономика Грузии (1838)
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Угроза, по данным СМИ, большая, поскольку нефть течет к Национальному парку Вашловани на востоке Грузии

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Нефть разливается из заброшенной скважины Назарлеби №2, расположенной в регионе Кахети (Восточная Грузия), сообщает ТВ Пирвели.

Как сообщает телеканал со ссылкой на экс-депутата парламента Грузии Беку Нацвлишвили, ответственным на загрязнение окружающей среды является американская нефтяная компания Frontera, которая должна была заниматься добычей нефти. Однако, как выясняется, работы компании приостановлены.

Торговый центр
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Нацвливили утверждает, что угроза большая, поскольку нефть течет к заповеднику Вашловани. По его словам, местные жители оказались перед угрозой экологической катастрофы.

Бывший депутат отмечает, что до сих пор продолжается спор между правительством Грузии и компанией Frontera по поводу того, кто является ответственным за происходящее.

"Никто не взял ответственность, – говорит Нацвлишвили. – Frontera занимается добычей там, где ее устраивает, остальные руды и скважины так и стоят, дамбы не работают. Несмотря на это, нефть по-прежнему поднимается под давлением и разливается. Вся проблема заключается в том, что Frontera и правительство не могут разобраться между собой. Если Frontera не берет за это ответственность, то у правительства есть все рычаги для того, чтобы туда войти и начать оперировать".

Между тем, в компании Frontera заявляют, что скважина Назарлеби №2 не находится под их ответственностью, и на тех территориях, где работает компания в течение 20 лет, не было зафиксировано случая разлива нефти.

Как отмечают в компании, в том случае, если Государственное агентство нефти и газа примет решение, компания готова оказать помощь государству.

Спор с Frontera

Между компанией Frontera и страной был долгий спор по поводу долевого распределения продукции контракта при добыче нефти. Грузинская сторона выдвигала несколько требований, главным из которых было возвращение территории, которую Frontera не использует для разведки и добычи нефти. Эта территория составляет около 99% лицензионного блока. Площадь должна была быть возвращена еще в 2017 году.

Нефтедобыча
© photo: Sputnik
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Дело дошло до международного арбитражного суда, в котором Грузия, которую представляли Корпорация нефти и газа Грузии и Государственное агентство нефти и газа, одержала победу и собиралась расторгнуть контракт с компанией.

Тем не менее, исходя из того, что правительство заботится о своей инвестиционной репутации, Frontera разрешили продолжать работу в той части территории, где велись работы еще в советский период. Речь идет о примерно 1% контрактной территории, так как остальные 99% компания уже вернула государству по решению арбитражного суда.

Изначально, руководство компании выразило недовольство предложенными условиями, обвинив в своих проблемах власти Грузии, и отметив, что в отношении ее имеют место клевета и дезинформация.

Frontera Resources Corporation – американская компания, занимающаяся разведкой и добычей газа и нефти, была основана в 1996 году. Стратегия компании заключается в поиске перспектив по добыче углеводородов на рынках стран Восточной Европы, которые относятся к черноморскому бассейну. В настоящее время компания работает в Грузии и Молдове.

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Темы:
Экономика Грузии (1838)

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