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Виноградники

Град уничтожил виноградники в Кахети – фермеры требуют компенсации

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210430/251617570/Grad-unichtozhil-vinogradniki-v-Kakheti---fermery-trebuyut-kompensatsii.html

Град и сильный ветер нанесли серьезный ущерб жителям сел Кахети – одного из главных винодельческих регионов

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Жители деревни Кабали в винном регионе Кахети вышли на акцию протеста, требуя компенсации за уничтоженные градом виноградники, сообщает телеканал Rustavi 2.

Требуя встречи с местными властями, митингующие временно перекрыли главную автомагистраль Телави-Лагодехи. В итоге демонстранты добились желаемого – к ним приехал губернатор Кахетинского края Ираклий Шиошвили. Он заявил, что пострадавшие не смогут получить компенсацию, так как их урожай не был застрахован.

Виноградари, в свою очередь, говорят, что страховая компания отказалась выдавать страховку крестьянам до мая.

Представители местных властей обещали, что восстановят пострадавшую от непогоды инфраструктуру.

На месте мобилизована полиция.

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