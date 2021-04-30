Чрезвычайная ситуация на дорогах в Грузии: многие рискуют попасть под штрафы

Из Тбилиси массово уезжают на пасхальные праздники, но из-за пробок не все успевают добраться до "комендантского часа"

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. На дорогах Грузии сложилась чрезвычайная ситуация – в направлении Западной Грузии образовалась огромная очередь из автомобилей, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Такая ситуация на грузинских дорогах довольно типична в преддверии праздников – многие жители Тбилиси уезжают из столицы в родные села для празднования Пасхи.

В настоящее время водители и пассажиры стоят в пробках по несколько часов. Особенно сложная ситуация у городов Хашури и Зестафони.

Многие пассажиры опасаются, что не смогут добраться до пункта назначения до начала "комендантского часа", который начинает действовать с 21:00 и длится до 05:00.

В таком случае им придется заплатить солидный штраф в размере двух тысяч лари (более 600 долларов) с физического лица и 10 тысяч лари (почти 3 тысячи долларов) – с юридического.

В пресс-службе министерства внутренних дел Грузии сообщили, что для получения разрешения после 21:00, граждане должны звонить на номер горячей линии правительства – 144.

Между тем, дозвониться на горячу линию практически невозможно – операторы не успевают отвечать на все звонки населения.

По решению межведомственного координационного совета, в виде исключения ограничение на передвижение в пасхальную ночь с 1 на 2 мая будет ослаблено – "комендантский час" будет действовать с 23:00 до 4:00, вместо 21:00-05:00.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале