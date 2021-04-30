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Люди на Кукийском кладбище в центре столицы Грузии

Кладбища в Грузии будут закрыты для посещения на три дня

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210430/251620086/Kladbischa-v-Gruzii-budut-zakryty-dlya-posescheniya-na-tri-dnya.html

Координационный совет по борьбе с COVID-19 в Грузии на время пасхальных праздников распорядился закрыть дороги, ведущие к кладбищам

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Посещение кладбищ по всей Грузии будет строго запрещено со 2 по 4 мая, заявил руководитель оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе.

Ограничение не будет действовать после 4 мая, и все желающие смогут посетить могилы родных и близких, отметил он.

"Как уже неоднократно отмечалось, все решения, принимаемые Координационным советом, в первую очередь обусловлены эпидемиологической ситуацией и существующими рисками, которые могут сопровождать то или иное событие. Следовательно, посещение кладбищ было запрещено и в этом году, как и в прошлом году", – заявил Гибрадзе.

Кроме того, по его словам, в стране будут закрыты дороги, ведущие к кладбищам.

Помимо закрытия кладбищ, правительство страны на время пасхальных праздников ввело ряд других ограничений: литургии в церквях должны проходить при максимальном соблюдении эпидемических правил; ограничение на передвижение в пасхальную ночь, с 1 на 2 мая, будет ослаблено – передвигаться нельзя будет с 23:00 до 4:00 (как раз в это время в церквях проводятся праздничные богослужения); с 3 по 12 мая общественный транспорт будет остановлен.

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Теги:
Пасха, Грузия

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