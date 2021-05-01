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Лазейка в законе прикрыта: "откосить" от армии в Грузии будет сложнее

photo : Irakli Garibashvili / FB
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210501/251573430/Alternativnaya-sluzhba-vmesto-voennoy-otkosit-ot-armii-v-Gruzii-stanet-slozhnee.html

Отсрочка от военной службы в Грузии больше не будет предоставляться священнослужителям или ученикам духовной семинарии

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Молодые граждане Грузии, отказавшиеся от военной службы из религиозных соображений, с 1 мая этого года будут проходить альтернативную невоенную службу.

Грузинские военнослужащие
photo : Ministry of Defence of Georgia / FB
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Соответствующие изменения в приказ подписала министр перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

Решения о призыве на невоенную альтернативную службу и заявки будет принимать и рассматривать специальная государственная комиссия. А заниматься организацией трудоустройства этих граждан будет Государственное агентство по способствованию трудоустройству.

В частности, агентство будет заниматься поиском рабочих мест для альтернативной службы, заключать договора с заинтересованными невоенными предприятиями и организациями.

Лазейка в законе

В 2017 году "Гирчи" нашла лазейку в законе "О военной обязанности и военной службе", чтобы помочь молодежи "откосить" от армии.

Сколько служат в армиях стран бывшего СССР
© Sputnik
Сколько служат в армии Грузии и странах бывшего СССР

Согласно закону, отсрочка предоставляется тем, кто является священнослужителем или учится в духовной семинарии. Вот лидеры "Гирчи" и зарегистрировали организацию "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии – Библейская свобода".

За пару лет в армию не смогли забрать более 15 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, так как они стали "священниками" созданной оппозиционерами организации. Срок службы в армии составляет 12 месяцев.

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