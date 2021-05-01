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Набережная в Батуми. Бульвар. Кафе и Магазины

В Батуми вводятся новые правила уличной торговли

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210501/251620139/V-Batumi-vvodyatsya-novye-pravila-ulichnoy-torgovli.html

Теперь уличным торговцам нужно будет не только платить за место, но и заботиться о его чистоте

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Мэрия черноморского города Батуми (Аджария) с 1 мая ввела новые правила уличной торговли, говорится в постановлении ведомства, опубликованном на сайте "Законодательного вестника Грузии".

Уличная торговля в курортном городе Батуми – один из важных источников дохода местного населения в сезон отдыха туристов. До сегодняшнего дня торговля никем не регулировались, и часто на узких тротуарах для пешеходов не оставалось места из-за прилавков.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Согласно новым правилам, теперь для уличной торговли в Батуми продавцы должны будут иметь специальное разрешение. Сама торговля будет разрешена только в определенных местах. При этом в каждом отдельном месте можно будет продавать только конкретные вещи, список которых определит мэрия города.

Для получения права на торговлю необходимо подать заявку, в которой будут указаны место торговли, перечень товаров, а также будет описан внешний вид прилавка. 

Помимо оплаты за место торговец также должен оплачивать сбор за очистку.

Разрешения будут выдаваться или на сезон, или на более длительный срок, но не более чем на два года.

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