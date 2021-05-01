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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 147

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (182)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 20 человек, из ковид-клиник страны выписаны 690 пациентов

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 147. Скончались 20 человек.

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия
photo : courtesy of Nika Shengelia
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По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 311 457 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 690 человек, с начала пандемии вылечились 291 457 пациентов. Скончались 4 130.

За сутки сделано 20 129 тестов, в том числе 6 667 на антиген и 13 462 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 5,7%, за последние 14 дней – 4,87%, за последние семь дней – 5,13%.

В карантине в данное время находятся 96 человек, в стационарах – 3 919, в ковид-гостиницах – 750.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (182)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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