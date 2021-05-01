Нарушителей запрета входа на кладбища будут штрафовать

Координационный совет по борьбе с COVID-19 в Грузии на время пасхальных праздников распорядился закрыть дороги, ведущие к кладбищам

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Нарушители запрета на вход на кладбища, действующего со 2 по 4 мая, будут оштрафованы на 2 000 лари (580 долларов), говорится на сайте МВД Грузии.

Отмечается, что 2 мая полиция будет контролировать подъездные пути к кладбищам и процесс выполнения установленных правил по всей Грузии. В случае нарушения ограничений нарушитель будет оштрафован.

"МВД призывает граждан проявлять высокую общественную ответственность и соблюдать действующие регуляции. Все лица, находящиеся на территории Грузии, обязаны соблюдать требования законодательства Грузии в области здравоохранения", – говорится в сообщении.

Ограничение не будет действовать после 4 мая, и все желающие смогут посетить могилы родных и близких.

Помимо закрытия кладбищ, правительство страны на время пасхальных праздников ввело ряд других ограничений: литургии в церквях должны проходить при максимальном соблюдении эпидемических правил; ограничение на передвижение в пасхальную ночь, с 1 на 2 мая, будет ослаблено – передвигаться нельзя будет с 23:00 до 4:00 (как раз в это время в церквях проводятся праздничные богослужения); с 3 по 12 мая общественный транспорт будет остановлен.

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