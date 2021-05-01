Читатели Sputnik Грузия недовольны майскими выходными

Грузия в первой половине мая будет утопать в выходных – они в стране начались 30 апреля и продлятся до 13 мая

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Читатели Sputnik Грузия оказались не в восторге от предстоящих двухнедельных выходных в стране, об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте информационного агентства.

"Какой тут отдых, когда денег нет" – ответили 28,9% опрашиваемых. А вот для 26,6% решение государства объявить выходные оказалось лучше, чем объявление локдауна.

Страна должна работать, а не отдыхать – считают еще 21% опрошенных.

Надоело и уже все равно для 14,4% опрошенных, а 9,1% думает, что выходные ничему не помогут.

Грузия в первой половине мая будет утопать в выходных – каникулы в связи с непростой ситуацией с пандемией коронавируса с 4 по 11 мая объявлены правительством по всей стране.

Таким образом, выходные в Грузии начались 30 апреля и продлятся до 13 мая. С 30 апреля по 3 мая в Грузии будут официальные пасхальные выходные, а 12 мая – выходной по случаю дня Андрея Первозванного.

Кроме того, с 3 по 12 мая останавливается работа городского транспорта. Совет порекомендовал всем компаниям перевести работников на дистанционную работу.

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