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Эпидемия коронавируса - полиция проверяет ношение масок в общественном транспорте

Ковид-ограничения в Грузии: за сутки выписано более тысячи штрафов

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
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Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок в Грузии были оштрафованы 798 человек

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии выявлено 1 051 нарушение ковид-ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Эпидемия коронавируса - прохожие на автобусной остановке в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 798 человек. Еще 158 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 95 нарушителей.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (602,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (почти 3 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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