Ковид-ограничения в Грузии: за сутки выписано более тысячи штрафов

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок в Грузии были оштрафованы 798 человек

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии выявлено 1 051 нарушение ковид-ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 798 человек. Еще 158 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 95 нарушителей.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (602,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (почти 3 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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