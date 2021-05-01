COVID-статистика Грузии: где выявлено больше всего случаев заражения

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Из 1 147 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировано 653 факта, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом:
- Аджария – 144
- Имерети – 83
- Квемо Картли – 41
- Шида Картли – 36
- Гурии – 22
- Самегрело - Земо Сванети – 102
- Кахети – 35
- Мцхета-Мтианети – 25
- Самцхе-Джавахети – 6
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.
На данный момент в Грузии в стационарном лечении нуждаются 3 919 человек. Состояние 743 пациентов тяжелое, 144 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
В ковид-гостиницах находятся 750 человек, 11 175 человек проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 96 человек, в самоизоляции – 33 203.
Показатель положительности по данным на 1 мая составляет 5,7%, за две недели – 4,87%, за семь дней – 5,13%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.