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Эпидемия коронавируса - туристы в масках в старом городе

COVID-статистика Грузии: где выявлено больше всего случаев заражения

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (183)
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Sputnik Грузия
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В тяжелом состоянии находятся 743 человека, из них 144 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Из 1 147 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировано 653 факта, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом:

  • Аджария – 144
  • Имерети – 83
  • Квемо Картли – 41
  • Шида Картли – 36
  • Гурии – 22
  • Самегрело - Земо Сванети – 102
  • Кахети – 35
  • Мцхета-Мтианети – 25
  • Самцхе-Джавахети – 6
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.

На данный момент в Грузии в стационарном лечении нуждаются 3 919 человек. Состояние 743 пациентов тяжелое, 144 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В ковид-гостиницах находятся 750 человек, 11 175 человек проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 96 человек, в самоизоляции – 33 203.

Показатель положительности по данным на 1 мая составляет 5,7%, за две недели – 4,87%, за семь дней – 5,13%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (183)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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