COVID-статистика Грузии: где выявлено больше всего случаев заражения

В тяжелом состоянии находятся 743 человека, из них 144 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Из 1 147 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировано 653 факта, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом:

Аджария – 144

Имерети – 83

Квемо Картли – 41

Шида Картли – 36

Гурии – 22

Самегрело - Земо Сванети – 102

Кахети – 35

Мцхета-Мтианети – 25

Самцхе-Джавахети – 6

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.

На данный момент в Грузии в стационарном лечении нуждаются 3 919 человек. Состояние 743 пациентов тяжелое, 144 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В ковид-гостиницах находятся 750 человек, 11 175 человек проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 96 человек, в самоизоляции – 33 203.

Показатель положительности по данным на 1 мая составляет 5,7%, за две недели – 4,87%, за семь дней – 5,13%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.