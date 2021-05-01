19:24 01 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1818
  • 100 RUB4.6439
  • USD3.4503
Поиск
Забастовка сотрудников предприятия Руставский азот

Снова не договорились: забастовка на "Руставском азоте" продолжается пятый день

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
Получить короткую ссылку
18 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/1d/251606977.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210501/251624324/Snova-ne-dogovorilis-zabastovka-na-Rustavskom-azote-prodolzhaetsya-pyatyy-den.html

К разбирательству между руководством компании и работниками подключилась мэрия города, которая взяла на себя роль посредника

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Встреча между руководством и бастующими работниками одного из крупнейших предприятий Грузии "Руставский азот" закончилась безрезультатно, работники продолжают забастовку, передает телеканал Formula TV.

Забастовки в Грузии: рабочие Руставского азота требуют повышения зарплат - видео
video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
Забастовки в Грузии: рабочие "Руставского азота" требуют повышения зарплат - видео

Уже пятый день бастующие "Азота" требуют повышения зарплаты на 50%. По их словам, руководство завода еще в 2019 году обещало повысить им зарплату, но не выполнило своего обещания и сегодня не собирается идти на уступки.

На встрече руководство компании предложило поднять зарплаты сотрудникам на 250 лари, тем у кого зарплата ниже тысячи лари, и на 125 лари тем, у кого зарплата выше тысячи лари.

Кроме того, компания была готова не удерживать зарплату за те дни, когда длилась забастовка и выдать премии по 50 лари каждому работнику к Пасхе.

Однако для работников компании предложение компании оказалось неприемлемым, и они продолжают бастовать.

К разбирательству между руководством компании и работниками подключилась мэрия города, которая взяла на себя роль посредника.

"Руставский азот" является крупнейшим производителем азотных удобрений. Продукция предприятия реализуется как на грузинском рынке, так и за рубежом. Завод, который специализируется на выпуске минеральных удобрений, является единственным производителем аммиачной селитры на Южном Кавказе.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Кахи Кавсадзе в фильме Белое солнце пустыни
Лучшие роли Кахи Кавсадзе в кино: памяти великого актера – фото
Прощание с Кахи Кавсадзе: в Грузии прошли похороны легендарного актера - видео
Прощание с Кахи Кавсадзе: в Грузии прошли похороны легендарного актера - видео
Грузия - полезные контакты на все случаи жизни
Грузия - полезные контакты на все случаи жизни
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться