Снова не договорились: забастовка на "Руставском азоте" продолжается пятый день

К разбирательству между руководством компании и работниками подключилась мэрия города, которая взяла на себя роль посредника

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Встреча между руководством и бастующими работниками одного из крупнейших предприятий Грузии "Руставский азот" закончилась безрезультатно, работники продолжают забастовку, передает телеканал Formula TV.

Уже пятый день бастующие "Азота" требуют повышения зарплаты на 50%. По их словам, руководство завода еще в 2019 году обещало повысить им зарплату, но не выполнило своего обещания и сегодня не собирается идти на уступки.

На встрече руководство компании предложило поднять зарплаты сотрудникам на 250 лари, тем у кого зарплата ниже тысячи лари, и на 125 лари тем, у кого зарплата выше тысячи лари.

Кроме того, компания была готова не удерживать зарплату за те дни, когда длилась забастовка и выдать премии по 50 лари каждому работнику к Пасхе.

Однако для работников компании предложение компании оказалось неприемлемым, и они продолжают бастовать.

К разбирательству между руководством компании и работниками подключилась мэрия города, которая взяла на себя роль посредника.

"Руставский азот" является крупнейшим производителем азотных удобрений. Продукция предприятия реализуется как на грузинском рынке, так и за рубежом. Завод, который специализируется на выпуске минеральных удобрений, является единственным производителем аммиачной селитры на Южном Кавказе.

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