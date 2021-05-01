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Проспект Ильи Чавчавадзе в Ваке в Тбилиси - ночной пейзаж

Из-за Пасхи в Грузии "комендантский час" будет короче

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210501/251624733/Iz-za-Paskhi-v-Gruzii-komendantskiy-chas-budet-koroche.html

Все храмы будут открыты до 04:00 утра, до времени снятия ограничений, чтобы верующие после богослужений смогли спокойно попасть домой

ТБИЛИСИ, 1 мая - Sputnik. Ограничение на ночное передвижение, действующие в Грузии из-за коронавируса, в связи с пасхальным богослужением начнется не с 21:00, а с 23:00, а закончится в 04:00 вместо 05:00.

Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.

Благодатный огонь доставили в Грузию из Иерусалима
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня

В эти минуты верующие по всей Грузии уже собираются в храмах к ночному богослужению.

Из-за пандемии во всех храмах действуют определенные ограничения: дистанция в два метра и обязательное ношение маски.

Все храмы будут открыты до 04:00 утра, до времени снятия ограничений, чтобы верующие после богослужений смогли спокойно попасть домой.

С ночи Великой субботы и почти до утра воскресенья совершается богослужение. Церкви и храмы в это время традиционно переполнены верующими. До утра в храмах остаются не все, в основном те, кто соблюдал пост и готовится к причащению, а остальные ждут, когда доставят Благодатный огонь, чтобы отнести его домой. 

На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ получают – "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес!).

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Теги:
Грузия, Пасха

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