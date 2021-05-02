Мэрия Кутаиси проведет День города несмотря на коронавирус

В рамках дня города будут проходить выставки-продажи вещей ручной работы, цветов и книг, а также представления театра кукол и масок

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Второй по величине город Грузии — Кутаиси (регион Имерети), со 2 по 12 мая отмечает День города — "Гвирилоба — 2021", говорится на странице мэрии в соцсети Facebook.

Отмечается, что мероприятия пройдут на двух локациях – центральном саду города и "Сквере Верико". В рамках дня города будут проходить выставки-продажи вещей ручной работы, цветов, выставки-продажи книг, представления театра кукол и масок, которые состоятся под открытым небом.

Также в Кутаиси пройдут два международных мероприятия: Международный турнир по гимнастике, который стартует 7 мая, и Международный фестиваль короткометражного кино, который начнется 8 мая. Подчеркивается, что все мероприятия, запланированные в рамках праздника, пройдут в соответствии с рекомендациями Минздрава.

"В этом году из-за ограничений, вызванных пандемией, традиционные многолюдные мероприятия в городе проводиться не будут, но, по инициативе кутаисской мэрии, состоится несколько интересных и важных встреч, фестивалей и выставок", – добавили в мэрии.

Традиция отмечать День города в Кутаиси существует с XIX века, праздник носит название "Гвирилоба" ("гвирила" в переводе с грузинского "ромашка"), так как в этот день жители города продавали цветы, собирая деньги на благотворительность.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.