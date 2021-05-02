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Эпидемия коронавируса - девушка идет по улице в маске

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 988

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (184)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончался 21 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 595 пациентов

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 988. Скончался 21 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 312 445 случаев заражения.

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© Sputnik / Seyran Baroyan
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 595 человек, с начала пандемии вылечились 293 052 пациента. Скончался 4 151.

За сутки сделано 13 752 теста, в том числе 13 752 на антиген и 7 848 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 7,18%, за последние 14 дней – 4,99%, за последние семь дней – 5,47%.

В карантине в настоящее время находится 91 человек, в стационарах – 4 040, в ковид-гостиницах – 800.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (184)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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