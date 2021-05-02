Возрождение духовности и дискредитация церкви - пасхальная эпистола Илии II

Патриарх отметил, что в стране идет разрушение основ развития общества, не последнюю роль в этом, как и в негативном отношении к религии и церкви, играют СМИ

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Для того чтобы Грузия стала сильнее, государство должно способствовать возрождению духовности в стране, говорится в пасхальной эпистоле Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II.

Илия II в Пасхальную ночь возглавил праздничную литургию в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси. Специально к празднованию Светлого Воскресения Христова власти сократили время действия "комендантского часа" на один день. В Самеба ночью собрались сотни верующих, среди которых были первые лица государства.

Илия II отметил, что даже после изгнания человека из рая, в нем остались добродетели, такие как любовь, вера, преданность, справедливость, дружба, доброта, порядок, иерархия. По своей сути эти добродетели являются "своеобразным призраком небесных сил", на которых основывается "любое Земное Царство".

"Поэтому чем больше государство будет способствовать возрождению духовности, тем сильнее будет страна", - сказал Патриарх.

Илия II призвал верующих к раскаянию и всепрощению, а также напомнил что человек несовершенен. Патриарх пояснил что означает себялюбие и как его верно истолковывать.

"В христианском смысле себялюбие означает прежде всего нашу постоянную заботу о себе, чтобы мы могли очистить греховный внутренний мир, освободиться от эгоизма, зависти, горечи и зла, а также восстановить и возродить образ и подобие Бога в душе. К этому мы должны стремиться всем своим существом, потому что это наша цель в этом мире, смысл нашей жизни", - сказал Патриарх.

Илья II отметил, что сегодня Грузия находится в периоде постгуманистического развития, когда идет преднамеренное нарушение общепринятых норм, упадок государственных институтов и структур, падение уровня образования, разрушение основ развития общества, не последнюю роль в этом, как и в негативном отношении к религии и церкви, играют СМИ.

"К этому следует добавить резко негативное отношение к религии в целом и к Православной церкви в Грузии в частности, а также со стороны некоторых средств массовой информации, использующих язык вражды, организованную дискредитацию отдельных личностей и институтов", - сказал Патриарх.

Илия II подчеркнул, что в таком обществе духовное развитие сильно отстало от технического.

"Сила нашей веры и преданности Господу проверяется испытаниями в нашей жизни; Большую часть этого времени становится ясно, действительно ли мы любим Господа всем сердцем и всем существом, что определяется степенью нашего доверия Создателю", - сказал Патриарх.

Илия II призвал верующих к милосердию, терпимости, смирению, безмятежности и великодушию и поздравил граждан Грузии всех национальностей со светлым праздником Воскресения Христова.

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