Полиция контролирует входы на кладбища по всей Грузии

С целью предотвращения распространения коронавируса, со 2 по 4 мая гражданам запрещен вход на территорию кладбищ по всей Грузии

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Полиция с раннего утра усиленно контролирует подъездные пути к кладбищам и процесс соблюдения установленных правил по всей территории Грузии, говорится в заявлении МВД.

"Согласно Постановлению Правительства Грузии, с целью предотвращения распространения коронавируса, со 2 по 4 мая этого года гражданам запрещен вход на территорию кладбищ по всей Грузии", - говорится в заявлении.

Нарушение ограничения предусматривает штраф в размере 2000 лари (более 600 долларов США).

При этом отмечается, что запрет не распространяется на похороны.

МВД призывает граждан проявлять высокую общественную ответственность и соблюдать действующие ограничения.

Помимо закрытия кладбищ, правительство страны на время пасхальных праздников ввело ряд других ограничений: литургии в церквях прошли при максимальном соблюдении эпидемических правил; ограничение на передвижение в пасхальную ночь, с 1 на 2 мая, было ослаблено – передвигаться нельзя было с 23:00 до 4:00 (как раз в это время в церквях проводятся праздничные богослужения); с 3 по 12 мая общественный транспорт будет остановлен.

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