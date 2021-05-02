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Празднование Пасхи в Грузии 1 мая 2021 года. Праздничная церковная служба в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба

Первые лица Грузии поздравили сограждан с праздником Пасхи

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Календарь религиозных праздников (715)
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Мэр Тбилиси в своем поздравлении пожелал скорейшего выздоровления тем, кто сегодня борется с коронавирусом

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Первые лица Грузии сегодня поздравляют сограждан, отмечающих праздник Воскресения Христова - Пасху.

Первые лица Грузии на пасхальной литургии
photo: Government of Georgia / FB
Первые лица Грузии на пасхальной литургии

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, который встретил праздник в Соборе Святой Троицы - Самеба, в Тбилиси, пожелал населению счастья и мира.

Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй. Празднование Пасхи 1 мая 2021 года
© Sputnik / STRINGER
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"Поздравляю всех христиан, отмечающих сегодня славный праздник Пасхи! Пасха наполняет нас радостью и надеждой - верой в победу жизни над смертью. Еще раз поздравляю всех со славным праздником Пасхи, желаю счастья, мира, добра и здоровья", - написал премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.

В своем поздравлении мэр Тбилиси Каха Каладзе особо отметил тех людей, которые сегодня борются с коронавирусом, и пожелал им скорейшего выздоровления.

"Поздравляю, друзья, с величайшим праздником добра, радости, надежды! Пусть славное Воскресение Христа принесет мир и процветание нашим семьям, по всей стране, по всему миру! Хочу поздравить сегодня особенно тех, кто сейчас борется с невидимым врагом. Дай Бог им скорейшего выздоровления", - написал мэр Тбилиси Каха Каладзе.

С победой жизни над смертью православных христиан поздравил новоизбранный спикер парламента Грузии Каха Кучава.

Празднование Пасхи в Грузии 1 мая 2021 года. Праздничная церковная служба в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба
© Sputnik / STRINGER
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"Поздравляю всех православных христиан с Днем победы жизни над смертью, со славным праздником Пасхи. Желаю здоровья и долголетия", - сказал Кучава.

В этом году празднования светлого праздника Воскресения Христова приходится на 2 мая. Тысячи людей по всей Грузии, несмотря на пандемию, собрались ночью в храмах. В связи с праздником правительство страны в пасхальную ночь приняло решение сократить время "комендантского часа".

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Темы:
Календарь религиозных праздников (715)
Теги:
Ираклий Гарибашвили, Каха Каладзе, Пасха, Грузия

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