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Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница

Ковид-география Грузии: больше половины случаев приходится на Тбилиси

© Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (186)
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На сегодняшний день в стране 15 216 активных случаев заражения, 4 040 пациентов помещены в клиники, состояние 771 пациента расценивается как тяжелое

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Из 988 новых случаев коронавируса, выявленных за сутки в Грузии, 511 зарегистрированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба Администрации правительства.

Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев
Аджария 114
Самегрело - Земо Сванети 94
Имерети 84
Кахети 45
Мцхета-Мтианети 45
Шида Картли 33
Квемо Картли 31
Гурия 19
Самцхе-Джавахети 8
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 4

На сегодняшний день в стране 15 216 активных случаев заражения, 4 040 пациентов помещены в клиники, 800 человек находятся в ковид-гостиницах, 10 376 - проходят лечение на дому.

Состояние 771 пациента расценивается как тяжелое, 137 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Грузии 26 февраля. Общее число инфицированных превышает 312 тысяч.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (186)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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