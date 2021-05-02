Ковид-география Грузии: больше половины случаев приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Из 988 новых случаев коронавируса, выявленных за сутки в Грузии, 511 зарегистрированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба Администрации правительства.

Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев Аджария 114 Самегрело - Земо Сванети 94 Имерети 84 Кахети 45 Мцхета-Мтианети 45 Шида Картли 33 Квемо Картли 31 Гурия 19 Самцхе-Джавахети 8 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 4

На сегодняшний день в стране 15 216 активных случаев заражения, 4 040 пациентов помещены в клиники, 800 человек находятся в ковид-гостиницах, 10 376 - проходят лечение на дому.

Состояние 771 пациента расценивается как тяжелое, 137 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Грузии 26 февраля. Общее число инфицированных превышает 312 тысяч.

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