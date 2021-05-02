Ковид-география Грузии: больше половины случаев приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Из 988 новых случаев коронавируса, выявленных за сутки в Грузии, 511 зарегистрированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба Администрации правительства.
Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Аджария
|114
|Самегрело - Земо Сванети
|94
|Имерети
|84
|Кахети
|45
|Мцхета-Мтианети
|45
|Шида Картли
|33
|Квемо Картли
|31
|Гурия
|19
|Самцхе-Джавахети
|8
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|4
На сегодняшний день в стране 15 216 активных случаев заражения, 4 040 пациентов помещены в клиники, 800 человек находятся в ковид-гостиницах, 10 376 - проходят лечение на дому.
Состояние 771 пациента расценивается как тяжелое, 137 человек подключены к аппаратам ИВЛ.Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Грузии 26 февраля. Общее число инфицированных превышает 312 тысяч.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.