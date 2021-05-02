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Забастовка сотрудников предприятия Руставский азот

Часть бастующих рабочих химзавода в Рустави готова возобновить работу

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Компания готова не удерживать зарплату за дни забастовки и выдать премии по 50 лари каждому работнику в праздники

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Часть бастующих сотрудников химзавода "Руставский азот" согласилась с предложением администрации предприятия и готова вернуться к работе.

Уже шестой день бастующие "Азота" требуют повышения зарплаты на 50%. По их словам, руководство завода еще в 2019 году обещало повысить им зарплату, но не выполнило своего обещания.

Забастовка сотрудников предприятия Руставский азот
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Вчера руководство "Азота" представило бастующим сотрудникам предложения, в частности, для сотрудников, у кого зарплата ниже тысячи лари (290 долларов), оплата труда будет увеличена на 250 лари (72 доллара) и на 125 лари (36 долларов) тем, у кого зарплата выше тысячи лари.

Кроме того, компания готова не удерживать зарплату за дни забастовки и выдать премии по 50 лари каждому работнику к Пасхе.

Другая часть рабочих просит внести некоторые поправки в условия, предложенные администрацией. До тех пор они остаются у входа на предприятие.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Завод все еще не работает на полную мощность.

"Руставский азот" является крупнейшим производителем азотных удобрений. Продукция предприятия реализуется как на грузинском рынке, так и за рубежом. Завод, который специализируется на выпуске минеральных удобрений, является единственным производителем аммиачной селитры на Южном Кавказе.

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Теги:
АО "Руставский азот", Забастовка, Грузия

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