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Патрульная полиция и жители в масках

Несколько сотен человек оштрафованы в Грузии за нарушения ковид-ограничений

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (187)
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Sputnik Грузия
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За последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 697 человек, а еще 94 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии выявлено 815 нарушений ковид-ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Могилы на Кукийском кладбище
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Полиция контролирует входы на кладбища по всей Грузии

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 697 человек. Еще 94 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 24 нарушителя.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (602,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (почти 3 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (187)
Теги:
Ограничения, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, МВД Грузии, Грузия

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