"Есть время, но нет шансов" - советы, как развлечься в длинные COVID-каникулы

Сейчас же, когда в Грузии почти полторы недели коронавирусно-майских каникул и большинство развлечений недоступны, мы думаем: "Вот надо же! Наконец-то есть время, а возможности нет!"

Sputnik Грузия поинтересовался у магистра прикладной психологии Саломе Думбадзе, как с пользой для эмоционального состояния провести эти длинные выходные.

Когда у нас появляется много свободного времени, мы больше фокусируемся на том, чего мы не можем делать из-за пандемии или из-за страха того, что можем заболеть.

Много факторов, из-за которых наше настроение сильно ухудшается. Поэтому лучше сфокусироваться в этот период на том, что мы можем сделать в это время и чем мы давно не занимались.

В первую очередь, надо быть физически активными, потому что это поднимает настроение, снижает уровень стресса и плохого настроения. Понятно, что все спортзалы в этот период закрыты, но не забывайте, что спортом мы можем заниматься и дома, и на природе.

Можно пробежать несколько кругов по району, в некоторых дворах установлены специальные тренажеры – вот вам и полноценная тренировка. К тому же совершенно бесплатно. В любом случае, лучше всего постараться быть как можно больше на свежем воздухе.

При этом, не надо забывать, как для нас важно общение с друзьями и близкими. Стоит встретиться с несколькими близкими друзьями, в целях безопасности, лучше всего это сделать на открытом пространстве, соблюдая дистанцию.

Есть множество вариантов, как весело провести время, с учетом этих всех факторов. Например, устроить велосипедную прогулку.

Самые популярные рекреационные зоны в Тбилиси - это, конечно, парк Мзиури, озеро Лиси. Если вы часто бываете в этих местах и вам уже надоело, стоит поменять окружающие вас места. Постарайтесь найти такие локации, где вы раньше не были.

photo : courtesy of Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia

Проект реставрации парка Мзиури