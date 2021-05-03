"Есть время, но нет шансов" - советы, как развлечься в длинные COVID-каникулы

Вспоминая доковидные времена, многие из нас вздыхают: "Эх! У нас столько было возможностей, но мы этим не пользовались из-за банальной нехватки времени!"

Сейчас же, когда в Грузии почти полторы недели коронавирусно-майских каникул и большинство развлечений недоступны, мы думаем: "Вот надо же! Наконец-то есть время, а возможности нет!"

Sputnik Грузия поинтересовался у магистра прикладной психологии Саломе Думбадзе, как с пользой для эмоционального состояния провести эти длинные выходные.

Не думать о плохом

Когда у нас появляется много свободного времени, мы больше фокусируемся на том, чего мы не можем делать из-за пандемии или из-за страха того, что можем заболеть.

CC0 / Pixabay Плачущая девушка

Много факторов, из-за которых наше настроение сильно ухудшается. Поэтому лучше сфокусироваться в этот период на том, что мы можем сделать в это время и чем мы давно не занимались.

Движение - жизнь

В первую очередь, надо быть физически активными, потому что это поднимает настроение, снижает уровень стресса и плохого настроения. Понятно, что все спортзалы в этот период закрыты, но не забывайте, что спортом мы можем заниматься и дома, и на природе.

CC0 / Pixabay Фитнес и пробежка. Здоровый образ жизни

Можно пробежать несколько кругов по району, в некоторых дворах установлены специальные тренажеры – вот вам и полноценная тренировка. К тому же совершенно бесплатно. В любом случае, лучше всего постараться быть как можно больше на свежем воздухе.

Встречи с друзьями

При этом, не надо забывать, как для нас важно общение с друзьями и близкими. Стоит встретиться с несколькими близкими друзьями, в целях безопасности, лучше всего это сделать на открытом пространстве, соблюдая дистанцию.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Две девушки сидят летним вечером в парке на скамейке

Есть множество вариантов, как весело провести время, с учетом этих всех факторов. Например, устроить велосипедную прогулку.

Открыть Тбилиси заново

Самые популярные рекреационные зоны в Тбилиси - это, конечно, парк Мзиури, озеро Лиси. Если вы часто бываете в этих местах и вам уже надоело, стоит поменять окружающие вас места. Постарайтесь найти такие локации, где вы раньше не были.

photo : courtesy of Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Проект реставрации парка Мзиури

Быть может, вы давно собирались попасть в одно место, но все никак не находили для этого времени. Выберите такие места, отдаленные от своего дома или офиса – такие локации, где вам не приходилось бывать постоянно, тогда, быть может, вы откроете для себя что-то новое.

Онлайн-экскурсия

Представьте себя туристом в родном городе и найдите в процессе прогулки развлечение для себя.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Фотограф в защитной маске, сделанной из бумажного пакета, в Варшаве, Польша

К примеру, попробуйте снять красивые фотографии, чтобы выложить их в соцсети или отправить близким, которые сейчас не могут приехать отдыхать в Грузию. Проведите для этих людей онлайн-экскурсию.

Отдых с детьми

Если у вас есть дети, а на майских каникулах, естественно, закрыты все школы и детские сады, надо придумать такие активности, которые принесут положительные эмоции вам всем. Хорошая идея устроить пикник вместе с семьей, выехать в какое-то красивое место. Можно занять детей и себя зарядкой, танцами или рисованием. Если совместить это с вылазкой за город или в парк – положительный эффект будет иметь двойную силу.

Ковид-выходные в радость?!

Не стоит забывать, что в этот период тяжело не только нам, но и нашим детям без возможности коммуникации со сверстниками, без кружков и занятий. И, конечно, учитывая тот момент, что вы живете под одной крышей, постоянно видитесь и, с большой вероятностью, часто раздражаете друг друга, подобное времяпровождение очень положительно скажется на ваших взаимоотношениях.

Чего вы раньше не делали?

Составьте список вещей, которые вы раньше не делали из-за нехватки времени.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Вид ночью на центр Тбилиси - воздушный шар

Например, освоить приготовление какого-то нового блюда, научиться рисовать, танцевать, быть может, научиться играть на музыкальном инструменте.

Поддержи ближнего

И не стоит забывать о том, что лучший способ получить положительные эмоции, вне зависимости от того, пандемия ли сейчас, закрыты ли кафе, бары и спортзалы – это дарить свое внимание другим людям, помочь тем, кому особенно тяжело в этот период.

© AFP / Robin Van Lonkhuijsen Друзья во время обеда в ресторане в формате «карантинных теплиц» в Амстердаме

Когда мы будем чувствовать, что мы нужны другим, мы сами будем чувствовать себя гораздо лучше. Вспомните о тех, кого вы давно не видели, кто в период пандемии остался без работы, кому ваше внимание может принести радость, даже пусть через Интернет, и не важно, какие расстояния вас будут разделять.

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