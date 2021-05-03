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Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках

COVID-статистика в школах – ситуация в образовательной системе Грузии остается стабильной

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (192)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210503/251633982/COVID-statistika-v-shkolakh--situatsiya-v-obrazovatelnoy-sisteme-Gruzii-ostaetsya-stabilnoy.html

К этому времени на дистанционный режим обучения переведены 106 школ и 180 отдельных классов, а показатель инфицирования составляет 0,1% среди учащихся и 0,3% среди учителей

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Статистика инфицирования в системе образования Грузии остается стабильной - по данным на 26-29 апреля коронавирус выявлен у 0,1% учеников и 0,3% учителей и представителей администрации, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

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Эти данные идентичны показателям предыдущей недели. Как отмечают в министерстве, по просьбе родителей после выявления случаев инфицирования на дистанционный режим обучения переведены 106 школ и 180 отдельных классов.

По последним данным, в Грузии дистанционно работают 115 педагогов, относящихся к группе риска.

В Минобразования отмечают, что перед началом нерабочих дней, которые объявлены в стране 4-11 мая, в общеобразовательных учреждениях учебный процесс проходил безопасно - министерство использовало для этого все ресурсы.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Министерство благодарит всех, кто способствовал обеспечению безопасной среды в школах, и вновь призывает следовать протоколу, установленному Минздравом, чтобы с 13 мая продолжить учебный процесс в классах", - говорится в заявлении ведомства.

Минобразования Грузии для предотвращения распространения коронавируса в учебных заведениях продолжает мониторинг и строгий контроль норм безопасности в школах.

В случае подтверждения COVID-19 у школьников или учителей, в образовательных учреждениях продолжат применять точечные ограничения – на дистанционное обучение перейдет либо вся школа, либо конкретный класс.

К началу 2019-2020 учебного года в Грузии насчитывалось 2313 общеобразовательных учреждений - 2086 государственных и 227 частных школ.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (192)
Теги:
Школы, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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