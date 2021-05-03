COVID-статистика в школах – ситуация в образовательной системе Грузии остается стабильной

К этому времени на дистанционный режим обучения переведены 106 школ и 180 отдельных классов, а показатель инфицирования составляет 0,1% среди учащихся и 0,3% среди учителей

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Статистика инфицирования в системе образования Грузии остается стабильной - по данным на 26-29 апреля коронавирус выявлен у 0,1% учеников и 0,3% учителей и представителей администрации, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

Все больше школ уходит на дистанционку в Грузии>>

Эти данные идентичны показателям предыдущей недели. Как отмечают в министерстве, по просьбе родителей после выявления случаев инфицирования на дистанционный режим обучения переведены 106 школ и 180 отдельных классов.

По последним данным, в Грузии дистанционно работают 115 педагогов, относящихся к группе риска.

В Минобразования отмечают, что перед началом нерабочих дней, которые объявлены в стране 4-11 мая, в общеобразовательных учреждениях учебный процесс проходил безопасно - министерство использовало для этого все ресурсы.

"Министерство благодарит всех, кто способствовал обеспечению безопасной среды в школах, и вновь призывает следовать протоколу, установленному Минздравом, чтобы с 13 мая продолжить учебный процесс в классах", - говорится в заявлении ведомства.

Минобразования Грузии для предотвращения распространения коронавируса в учебных заведениях продолжает мониторинг и строгий контроль норм безопасности в школах.

В случае подтверждения COVID-19 у школьников или учителей, в образовательных учреждениях продолжат применять точечные ограничения – на дистанционное обучение перейдет либо вся школа, либо конкретный класс.

К началу 2019-2020 учебного года в Грузии насчитывалось 2313 общеобразовательных учреждений - 2086 государственных и 227 частных школ.

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