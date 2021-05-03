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Капельница в палате

Что стало причиной смерти 34-летней женщины – заявление Минздрава Аджарии

© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (194)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210503/251635353/Chto-stalo-prichinoy-smerti-34-letney-zhenschiny--zayavlenie-Minzdrava-Adzharii.html

У пациентки при поступлении в клинику с коронавирусом оказалось немало серьезных сопутствующих болезней, спасти врачам ее не удалось

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Причиной смерти 34-летней женщины, инфицированной коронавирусом, стали сопутствующие болезни, заявляет министерство здравоохранения Аджарии.

Эпидемия коронавируса - зараженные COVID в больнице в реанимации
© AP Photo / Omar Marques
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Как отмечают в ведомстве, молодая пациентка поступила в клинику "Би-эм-си" 8 апреля. У нее был подтвержденный диагноз коронавирус, но в анамнезе пациентки было множество других заболеваний, среди них эпилепсия, перенесенный менингит, почечная недостаточность, пневмония.

Пациентка была помещена в реанимационное отделение, где у нее развился инфаркт головного мозга, воспаление стенки вен нижних конечностей, тромбоз с воспалением стенки вены и образованием тромба.

"Несмотря на проведенное адекватное лечение, исходя из тяжести сопутствующих заболеваний, спасти пациентку не удалось", - заявляют в Минздраве Аджарии.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в Аджарии за минувшие сутки скончались еще два пациента.

За последние 24 часа в Аджарии COVID-19 выявили у 68 человек, выздоровели 85. На данный момент в ковид-клиниках лечатся 483 пациента, из них состояние 89 тяжелое, к аппарату искусственного дыхания подключены 10 человек.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (194)
Теги:
Аджария, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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