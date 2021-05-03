Кто рвался в эти дни на кладбища? - в Грузии появились первые штрафники

Решением правительства Грузии во избежание распространения коронавируса 2-4 мая в пасхальные дни все кладбища в стране закрыты для посещения

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Член партии "Единое национальное движение" Элгуджа Багратиони оштрафован на две тысячи лари (580 долларов) за попытку проникнуть на кладбище в Батуми в дни, когда оно было закрыто для посещений, сообщает Adjara TV.

В Грузии посещение кладбищ запрещено до 5 мая>>

Согласно постановлению правительства Грузии, в стране ограничен доступ на кладбища со 2 по 4 мая включительно. Данное решение власти приняли в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, чтобы избежать распространения коронавируса в пасхальные дни, когда принято посещать могилы близких.

"Жена трагически погибшего пожарного-спасателя пыталась пройти на кладбище, но полиция не позволила. Я выразил протест, и полиция задержала меня", - сказал Багратиони.

В понедельник суд освободил Багратиони, обвиняемого в неподчинении полиции, под подписку и перенес слушания из-за отсутствия у него адвоката на 14 мая.

Не впустили 2 мая на кладбище в Кутаиси (регион Имерети) и гражданского активиста движения "Для Грузии" Нику Нарсия. Мужчина был задержан за мелкое хулиганство и сопротивление полиции. Судебного процесса он дожидается в изоляторе временного содержания.

По информации "Рустави 2", задержание Нарсия опротестовали его друзья, которые собрались у здания районной полиции. По их словам, если их товарищ не покинет участок, они устроят акции протеста.

Постановлением правительства посещение кладбища со 2 по 4 мая запрещено.

Все дороги, ведущие к кладбищам, строго контролируют экипажи патрульной полиции. Нарушителям грозит штраф в размере двух тысяч лари.

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