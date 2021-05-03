Для священников кладбища открыты - Патриархия Грузии

Патрульная полиция не была проинформирована, что запрет на посещение кладбищ в пасхальные дни не распространяется на священнослужителей

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Духовные лица беспрепятственно могут войти на кладбища, освятить могилы и отслужить панихиды, сообщает Служба по связям с общественностью Патриархии Грузии в Facebook.

Как говорится в заявлении, 3 мая часть СМИ распространила информацию о том, что в связи с введенными из-за пандемии ограничениями патрульная полиция не пропустила на кладбище наряду с гражданскими лицами и священнослужителей, которые должны были в поминальные пасхальные дни святить могилы.

"Как выяснилось, данное недоразумение было вызвано нехваткой коммуникации. На данный момент проблема решена и духовные лица беспрепятственно могут войти на кладбища, справить панихиду и освятить могилы", - говорится в заявлении.

Ранее Патриархия Грузии обратилась к священнослужителям с просьбой освятить кладбища 3 мая, поскольку до 5 мая они будут закрыты для посещения гражданами.

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