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Эпидемия коронавируса - туристы в масках в старом городе

В Грузии начались майские выходные

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (198)
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Sputnik Грузия
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Выходные не коснутся медицинских учреждений, также работу продолжат банки, спасатели, почта и производители

ТБИЛИСИ, 4 мая - Sputnik. Официальные выходные дни стартовали в Грузии с 4 мая и продлятся по 11 мая включительно, решение принято правительством страны в целях борьбы с распространением COVID-19.

Объявленные в стране выходные не коснутся учреждений неотложной и стационарной медицинской помощи, а также ведомств, работающих в сфере борьбы с коронавирусом.

Также, несмотря на выходные, не останавливаются следующие виды деятельности: фармацевтическая, оказание ритуальных и похоронных услуг, металлургическая, сельскохозяйственная и горнодобывающая.

Продолжают работу банки, спасатели, уборщики, почта, курьеры, производители, дистрибьюторы и реализаторы продуктов питания и кормов для животных, и страховые компании.

Также не останавливаются железнодорожные, морские и авиаперевозки, работы по водоснабжению, газоснабжению, коммуникации, предприятия с непрерывным циклом производства, производители и поставщики кислорода и сотрудники министерства регионального развития и инфраструктуры.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (198)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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