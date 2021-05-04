В Грузии начались майские выходные

Выходные не коснутся медицинских учреждений, также работу продолжат банки, спасатели, почта и производители

ТБИЛИСИ, 4 мая - Sputnik. Официальные выходные дни стартовали в Грузии с 4 мая и продлятся по 11 мая включительно, решение принято правительством страны в целях борьбы с распространением COVID-19.

Объявленные в стране выходные не коснутся учреждений неотложной и стационарной медицинской помощи, а также ведомств, работающих в сфере борьбы с коронавирусом.

Также, несмотря на выходные, не останавливаются следующие виды деятельности: фармацевтическая, оказание ритуальных и похоронных услуг, металлургическая, сельскохозяйственная и горнодобывающая.

Продолжают работу банки, спасатели, уборщики, почта, курьеры, производители, дистрибьюторы и реализаторы продуктов питания и кормов для животных, и страховые компании.

Также не останавливаются железнодорожные, морские и авиаперевозки, работы по водоснабжению, газоснабжению, коммуникации, предприятия с непрерывным циклом производства, производители и поставщики кислорода и сотрудники министерства регионального развития и инфраструктуры.

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