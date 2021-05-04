Плюс 788 за сутки: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

За последние сутки от коронавируса скончались 20 человек, излечились от опасной инфекции 1 206 пациентов

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 788, скончались 20 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 313 742 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 206 человек, с начала пандемии вылечились 295 458 пациентов. Скончались 4 183.

За сутки сделано 9 790 тестов, в том числе 4 802 на антиген и 4 988 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 8,05%, за последние 14 дней – 5,02%, за последние семь дней – 5,74%.

В карантине в настоящее время находятся 89 человек, в стационарах – 4 209, в ковид-гостиницах – 788.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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