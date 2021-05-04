Вакцинация 18+: в Грузии начали прививать китайским препаратом Sinopharm

Теперь вакцинацию против коронавируса в Грузии могут пройти все совершеннолетние граждане

ТБИЛИСИ, 4 мая - Sputnik. В Грузии началась вакцинация китайским препаратом Sinopharm, и одним из первых ее сделал глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Вакцинацию проводят 137 бригад медиков в 91 учреждении. Вакцинацию могут пройти лица старше 18 лет.

"Символично, что сегодня я прививаюсь новой вакциной. Это уже третья вакцина для Грузии", – сказал Гамкрелидзе журналистам после вакцинации.

По его словам, только сегодня тремя вакцинами – Phazer, AstraZeneca и Sinopharm – прививку сделают 2,8 тысячи жителей страны, однако для достижения общественного иммунитета необходимо, чтобы прививку делали по пять-шесть тысяч человек в день.

На сегодняшний день 45 тысяч граждан Грузии привились первой дозой вакцины AstraZeneca, 13 тысяч первой дозой Pfizer и шесть тысяч прошли полный курс вакцинации Pfizer, сделав вторую дозу.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта.

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