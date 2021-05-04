15:24 04 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1818
  • 100 RUB4.6439
  • USD3.4503
Поиск
Препарат китайской компании Sinopharm

Вакцинация 18+: в Грузии начали прививать китайским препаратом Sinopharm

© photo: Sputnik / Magda Gibelli
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (198)
43222
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/03/251360959.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210504/251639679/Vaktsinatsiya-18-v-Gruzii-nachali-privivat-kitayskim-preparatom-Sinopharm.html

Теперь вакцинацию против коронавируса в Грузии могут пройти все совершеннолетние граждане

ТБИЛИСИ, 4 мая - Sputnik. В Грузии началась вакцинация китайским препаратом Sinopharm, и одним из первых ее сделал глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Вакцинацию проводят 137 бригад медиков в 91 учреждении. Вакцинацию могут пройти лица старше 18 лет.

"Символично, что сегодня я прививаюсь новой вакциной. Это уже третья вакцина для Грузии", – сказал Гамкрелидзе журналистам после вакцинации.

По его словам, только сегодня тремя вакцинами – Phazer, AstraZeneca и Sinopharm – прививку сделают 2,8 тысячи жителей страны, однако для достижения общественного иммунитета необходимо, чтобы прививку делали по пять-шесть тысяч человек в день.

На сегодняшний день 45 тысяч граждан Грузии привились первой дозой вакцины AstraZeneca, 13 тысяч первой дозой Pfizer и шесть тысяч прошли полный курс вакцинации Pfizer, сделав вторую дозу.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (198)
Теги:
Вакцинация, Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Извержение вулкана Синабунг в Индонезии
Столб горячего пепла: извержение вулкана Синабунг в Индонезии – фото
Выборы в Армении 2021: процесс роспуска парламента запущен
Досрочные выборы в Армении 2021: процесс роспуска парламента уже запущен – видео
Военные расходы Грузии и других стран бывшего СССР
Военные расходы Грузии и других стран бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться