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Городской транспорт. Станция метро Вокзальная площадь. Полиция дежурит у входа в масках

COVID-нарушения в Грузии: за сутки выписаны сотни штрафов

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (199)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210504/251639832/COVID-narusheniya-v-Gruzii-za-sutki-vypisany-sotni-shtrafov.html

Больше всего штрафов в Грузии выписывают за нарушение правила обязательного ношения масок в общественных местах

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. За минувшие сутки грузинские полицейские зафиксировали 410 нарушений ковид-ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 292 человека. Еще 49 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 69 нарушителей.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (602,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (почти 3 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (199)
Теги:
штраф, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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