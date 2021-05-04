Меньше тестов - меньше инфицированных: главное о коронавирусе в Грузии на 4 мая

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 9 790 тестов на коронавирус и выявлено 788 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
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До пасхальных праздников в Грузии ежедневно тестировали около 30 тысяч человек, соответственно, выявляли больше инфицированных – около 1 500 новых пациентов в день.
Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 3 мая составляет 8,05%, за две недели – 5,02%, за семь дней – 5,74%.
Из 788 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 384. В регионах же ситуация следующая:
- Аджария – 106
- Имерети – 64
- Квемо Картли – 43
- Шида Картли – 30
- Гурия – 17
- Самегрело - Земо Сванети – 76
- Кахети – 40
- Мцхета-Мтианети – 13
- Самцхе-Джавахети – 14
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1.
На данный момент в Грузии 14 075 активных случаев, из них 4 209 нуждаются в стационарном лечении, 788 человек находятся в ковид-гостиницах, 9 078 человек проходят курс лечения дома.
Состояние 811 пациентов тяжелое, 149 подключены к аппарату искусственного дыхания.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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