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Сотрудники одной из лабораторий столицы Грузии

Меньше тестов - меньше инфицированных: главное о коронавирусе в Грузии на 4 мая

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (198)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210504/251639969/Menshe-testov-menshe-infitsirovannykh-glavnoe-o-koronaviruse-v-Gruzii-na-4-maya.html

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 9 790 тестов на коронавирус и выявлено 788 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

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До пасхальных праздников в Грузии ежедневно тестировали около 30 тысяч человек, соответственно, выявляли больше инфицированных – около 1 500 новых пациентов в день.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 3 мая составляет 8,05%, за две недели – 5,02%, за семь дней – 5,74%.

Из 788 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 384. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария – 106
  • Имерети – 64
  • Квемо Картли – 43
  • Шида Картли – 30
  • Гурия – 17
  • Самегрело - Земо Сванети – 76
  • Кахети – 40
  • Мцхета-Мтианети – 13
  • Самцхе-Джавахети – 14
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1.

На данный момент в Грузии 14 075 активных случаев, из них 4 209 нуждаются в стационарном лечении, 788 человек находятся в ковид-гостиницах, 9 078 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 811 пациентов тяжелое, 149 подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (198)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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