В Грузии не зафиксирован индийский штамм коронавируса – Гамкрелидзе

Вероятность циркулирования индийского штамма коронавируса в Грузии есть, однако в стране еще не выявлен такой пациент

ТБИЛИСИ, 4 мая - Sputnik. Грузинские специалисты пока не выявили ни одного случая заражения индийским штаммом коронавируса, заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге во вторник.

О появлении индийского штамма в Грузии ранее заявил депутат парламента Ладо Кахадзе.

"В Грузии не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая распространения индийского штамма. Мы ведем изучение штаммов, вероятность его наличия есть, но лабораторно это не подтверждено. Пока у нас, в основном, как и в Европе, циркулирует британский штамм", – сказал Гамкрелидзе.

Индийский штамм является измененным вариантом трех известных штаммов коронавируса – британского, южноафриканского и бразильского.

Индийский штамм коронавируса распространяется с рекордной скоростью. Только в Индии за четыре дня этим штаммом заразились более одного миллиона человек. В стране возникла острая нехватка аппаратов ИВЛ.

Во избежание попадания в страну индийского штамма, в Грузии введены определенные ограничения для прибывающих из Индии. Все пассажиры должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее 72 часов, а также за свой счет пройти двухнедельный карантин. От карантина не освобождаются даже лица, прошедшие полный курс вакцинации.

Студенты из Индии, обучающиеся в вузах Грузии, смогут въезжать только чартерными рейсами. Им также необходимо пройти карантин.

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