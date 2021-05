В Грузии не зафиксирован индийский штамм коронавируса – Гамкрелидзе

ТБИЛИСИ, 4 мая - Sputnik. Грузинские специалисты пока не выявили ни одного случая заражения индийским штаммом коронавируса, заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге во вторник.

О появлении индийского штамма в Грузии ранее заявил депутат парламента Ладо Кахадзе.

Индийский штамм является измененным вариантом трех известных штаммов коронавируса – британского, южноафриканского и бразильского.

Индийский штамм коронавируса распространяется с рекордной скоростью. Только в Индии за четыре дня этим штаммом заразились более одного миллиона человек. В стране возникла острая нехватка аппаратов ИВЛ.