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Медицинский сотрудник вводит женщине вакцину от COVID-19

Прививки от COVID препаратом Sinopharm в Грузии будут делать в поликлиниках

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В стране накануне стартовала вакцинация китайским препаратом Sinopharm. Прививки проводят 137 бригад медиков в 91 учреждении. Вакцинироваться могут лица старше 18 лет

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Вакцинацию китайским препаратом Sinopharm можно проводить в поликлиниках, поскольку побочные эффекты менее прогнозируемы, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

В Грузии во вторник началась вакцинация китайским препаратом Sinopharm. Вакцинацию проводят 137 бригад медиков в 91 учреждении. Привиться могут лица старше 18 лет.

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"Вакцинация с Sinopharm возможно проводить в поликлиниках, поскольку связанные с ней побочные эффекты менее прогнозируемые. Риски, связанные с анафилаксией, практически отсутствуют. Таким образом, вакцинация с Sinopharm возможна безопасно в амбулаторной сети. Для быстрого охвата будут добавлены места", – сказала Габуния.

Места, которые были выделены для вакцинации, практически заполнены, особенно в Тбилиси, отметила она. "На этой неделе мы обсудим и добавим учреждения", – подчеркнула Габуния.

Китайская вакцина создана на основе инактивированного (убитого) коронавируса. Инактивация вируса – один из самых старых и надежных способов создания вакцин. По этой технологии разработаны, к примеру, вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта препаратом AstraZeneca. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет.

На сегодняшний день 45 тысяч граждан Грузии привились первой дозой вакцины AstraZeneca, 13 тысяч первой дозой Pfizer и шесть тысяч прошли полный курс вакцинации Pfizer, сделав вторую дозу.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (97)

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