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Пандемия коронавируса - разные вакцины от COVID-19

В программу вакцинации включаются члены правительства Грузии

© AFP / OLIVER BUNIC
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (201)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210505/251645681/V-programmu-vaktsinatsii-vklyuchayutsya-chleny-pravitelstva-Gruzii.html

Самыми смелыми оказались министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и министр финансов Лаша Хуцишвили – они первыми сделают прививки от коронавируса

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Члены правительства Грузии включатся в программу вакцинации с 5 мая.

Министр экономики Грузии Натия Турнава
photo: Government of Georgia / FB
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Первыми прививки в среду, 5 мая, сделают два министра. Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури вместе со своими сотрудниками будет вакцинирован в тбилисской Республиканской больнице. В этом же медучреждении вакцину от коронавируса сделает министр финансов Лаша Хуцишвили.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. Она ведется несколькими вакцинами – AstraZeneca, Pfizer и двумя китайскими Sinopharm и Sinovac.

По последним данным, в Грузии вакцинировались 45 344 человека.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (201)
Теги:
Вакцинация, Правительство, Грузия

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