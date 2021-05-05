В программу вакцинации включаются члены правительства Грузии

Самыми смелыми оказались министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и министр финансов Лаша Хуцишвили – они первыми сделают прививки от коронавируса

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Члены правительства Грузии включатся в программу вакцинации с 5 мая.

Первыми прививки в среду, 5 мая, сделают два министра. Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури вместе со своими сотрудниками будет вакцинирован в тбилисской Республиканской больнице. В этом же медучреждении вакцину от коронавируса сделает министр финансов Лаша Хуцишвили.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. Она ведется несколькими вакцинами – AstraZeneca, Pfizer и двумя китайскими Sinopharm и Sinovac.

По последним данным, в Грузии вакцинировались 45 344 человека.

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