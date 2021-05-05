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Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2171

© Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (201)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210505/251646271/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2171.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 24 человека, из ковид-клиник страны выписаны 1 074 пациента, а с начала пандемии вылечились 296 532 пациента

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Антирекорд последних нескольких месяцев – число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 171. Скончались 24 человека.

Скорая помощь 112 - эпидемия коронавируса
© Sputnik / STRINGER
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По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 315 913 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 074 человека, с начала пандемии вылечились 296 532 пациента. Скончались 4 207.

За сутки сделано 27 648 тестов, в том числе 15 912 на антиген и 11 736 ПЦР-тестов.

Прививки сделали 47 949 человек, в том числе за последние сутки – 2 564.

Показатель инфицирования: за сутки – 7,85%, за последние 14 дней – 5,33%, за последние семь дней – 6,27%.

В карантине в данное время находятся 84 человека, в стационарах – 4 289, в ковид-гостиницах – 744.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (201)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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