Министр внутренних дел Грузии сделал прививку от коронавируса

Вахтанг Гомелаури вместе с другими сотрудниками МВД вакцинировался китайской вакциной Sinopharm и призвал всех последовать своему примеру

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури вакцинировался китайским препаратом от коронавируса Sinopharm в Центральной университетской клинике имени Николоза Кипшидзе (тбилисская Республиканская больница).

Вместе с ним вакцину от коронавируса сделали и сотрудники его ведомства.

"Я сделал прививку препаратом китайского производства Sinopharm. Этим хочу призвать всех и, в первую очередь, сотрудников МВД сделать прививки, будет это Sinopharm, AstraZeneca или другое. К сожалению, мы ждем больше года, но ничего не изменилось. С каждым днем ухудшается положение (с коронавирусом) в мире, в том числе и у нас... Другого выхода нет – все должны быть вакцинированы, кому позволяет здоровье и кому рекомендацию дает врач", – заявил Гомелаури.

С 5 мая в Грузии к процессу вакцинации от коронавируса подключаются представители правительства и парламента, такое решение принял межведомственный координационный совет.

Помимо Гомелаури прививку от коронавируса сегодня сделает еще один член правительства – министр финансов Лаша Хуцишвили.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта.

По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделали 47 949 человек.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.