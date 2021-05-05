Министр внутренних дел Грузии сделал прививку от коронавируса

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури вакцинировался китайским препаратом от коронавируса Sinopharm в Центральной университетской клинике имени Николоза Кипшидзе (тбилисская Республиканская больница).
Вместе с ним вакцину от коронавируса сделали и сотрудники его ведомства.
"Я сделал прививку препаратом китайского производства Sinopharm. Этим хочу призвать всех и, в первую очередь, сотрудников МВД сделать прививки, будет это Sinopharm, AstraZeneca или другое. К сожалению, мы ждем больше года, но ничего не изменилось. С каждым днем ухудшается положение (с коронавирусом) в мире, в том числе и у нас... Другого выхода нет – все должны быть вакцинированы, кому позволяет здоровье и кому рекомендацию дает врач", – заявил Гомелаури.
С 5 мая в Грузии к процессу вакцинации от коронавируса подключаются представители правительства и парламента, такое решение принял межведомственный координационный совет.
Помимо Гомелаури прививку от коронавируса сегодня сделает еще один член правительства – министр финансов Лаша Хуцишвили.
Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта.
По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделали 47 949 человек.
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