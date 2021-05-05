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Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури привился от коронавируса

Министр внутренних дел Грузии сделал прививку от коронавируса

photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (205)
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Вахтанг Гомелаури вместе с другими сотрудниками МВД вакцинировался китайской вакциной Sinopharm и призвал всех последовать своему примеру

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури вакцинировался китайским препаратом от коронавируса Sinopharm в Центральной университетской клинике имени Николоза Кипшидзе (тбилисская Республиканская больница).

Вместе с ним вакцину от коронавируса сделали и сотрудники его ведомства.

"Я сделал прививку препаратом китайского производства Sinopharm. Этим хочу призвать всех и, в первую очередь, сотрудников МВД сделать прививки, будет это Sinopharm, AstraZeneca или другое. К сожалению, мы ждем больше года, но ничего не изменилось. С каждым днем ухудшается положение (с коронавирусом) в мире, в том числе и у нас... Другого выхода нет – все должны быть вакцинированы, кому позволяет здоровье и кому рекомендацию дает врач", – заявил Гомелаури.

С 5 мая в Грузии к процессу вакцинации от коронавируса подключаются представители правительства и парламента, такое решение принял межведомственный координационный совет.

Помимо Гомелаури прививку от коронавируса сегодня сделает еще один член правительства – министр финансов Лаша Хуцишвили.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта.

По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделали 47 949 человек.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (205)
Теги:
Вахтанг Гомелаури, Вакцинация, Грузия

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