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Эпидемия коронавируса. Полиция следит за ношением масок и соблюдением ограничений в Грузии

COVID-нарушения: бюджет Грузии пополнился новыми штрафами

photo: courtesy of Ministry of Internal Affairs of Georgia
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (205)
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Sputnik Грузия
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Количество нарушителей установленных ограничений в стране становится меньше, но все еще достаточно. Как правило, чаще всего нарушают масочный режим

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии зафиксировано 835 нарушений ковид-ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок были оштрафованы 699 человек. Еще 75 гражданам штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима.

Автомобильная пробка на Кахетинском шоссе
© Sputnik / Alex Shlamov
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Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а в случае повторного нарушения сумма удваивается.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки был выявлен 61 нарушитель.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (602,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (почти 3 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (205)
Теги:
Статистика, МВД Грузии, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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