В Грузии кладбища открыты для посещения

Въезды на все кладбища в эти дни контролировала патрульная полиция. За нарушение ограничения был установлен штраф в две тысячи лари

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Все кладбища в Грузии открыты для посещения с 5 мая.

Согласно постановлению правительства Грузии, в стране был ограничен доступ на кладбища со 2 по 4 мая включительно. Данное решение власти приняли, чтобы избежать распространения коронавируса в пасхальные дни, когда принято посещать могилы близких. За нарушение этого ограничения был установлен штраф в две тысячи лари (более 600 долларов).

С сегодняшнего дня въезды на кладбища больше не контролирует патрульная полиция.

В первый день Светлой седмицы Грузинская Православная церковь отмечает день поминовения усопших, в церквях страны в этот день проходят поминальные службы, а православные наведываются на могилы близких.

В Грузии этот день является официальным выходным.

Обычно в поминальный день люди семьями ездят на кладбища – посещение могил родственников на Пасху и в понедельник после нее в Грузии является давней традицией. Люди несут крашеные яйца и куличи на кладбища и часто устраивают там трапезы.

Однако из-за угрозы распространения коронавируса, правительство ввело запрет на посещение кладбищ со 2 по 4 мая для всех, если дело не касается похорон. Исключение было сделано только для священнослужителей, которые в эти дни освящали могилы.

Из других введенных дополнительных ограничений продолжает действовать только временная остановка муниципального транспорта с 3 по 12 мая.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.