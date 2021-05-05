В Грузии водителям мопедов скоро понадобятся права

Вопрос учета и контроля мопедов особенно актуальным стал после того, как стремительно начал развиваться сервис доставки, использующий преимущественно это транспортное средство

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. В ближайшее время в Грузии начнется регистрация мопедов и водители должны будут получить на них права, заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури журналистам.

За что штрафуют водителей в Грузии: топ-5 самых распространенных нарушений>>

По словам главы МВД, на этом этапе не удается контролировать водителей мопедов и довольно часто по их вине случаются дорожно-транспортные происшествия.

"Мы работаем над этим вопросом. Я согласен, что передвижение на мопедах по городу – это тяжелая и болезненная тема. Главная проблема в том, что не удается контролировать их передвижения с помощью видеокамер, мы не можем их штрафовать. Исходя из этого, они свободно передвигаются и, к сожалению, часто случаются дорожные происшествия. Скоро начнется регистрация мопедов, и они (водители – ред.) тоже должны будут взять права", – заявил Гомелаури.

Вместе с тем Гомелаури отметил, что смертность среди мопедистов в результате аварий меньше, чем среди байкеров мощных мотоциклов.

Согласно новому правилу, водителям мопедов в Грузии придется сдавать экзамен на вождение, оформлять водительское удостоверение, а также регистрировать свое транспортное средство, как это делают автомобилисты.

Об обязательной выдаче водительских прав водителям мопедов заговорили два года назад, когда в парламент Грузии был внесен законопроект, согласно которому лица до 18 лет могут получить только права для вождения мопедов, квадроциклов и трактора, но исключительно для работы, а не для перевозки пассажиров.

В связи с развитием сервиса доставки в Тбилиси существенно увеличилось число мопедов, однако из-за того, что они не регистрируются, установить точное количество этих транспортных средств, передвигающихся по улицам города, не удается.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.