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Термоскрининг жителей села Орсантиа Зугдидского муниципалитета в связи с эпидемией коронавируса

Минздрав Грузии ожидает пик эпидвспышки в середине мая

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (208)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210505/251649524/Minzdrav-Gruzii-ozhidaet-pik-epidvspyshki-v-seredine-maya-.html

Эпидситуация в стране будет ухудшаться, но специалисты уверены, что такого трагического сценария, как в ноябре-декабре прошлого года, удастся избежать

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Пик эпидвспышки коронавируса ожидается в Грузии в середине мая и не исключено, что в стране будут введены дополнительные ограничения, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

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"По предварительным прогнозам, середина мая будет характеризоваться пиковыми показателями. Сегодняшние показатели не настоящие, это накопленные случаи, которые не были выявлены и зарегистрированы на пасхальных праздниках", – отметила Габуния.

Габуния подчеркнула, что ограничение мобильности установлением длительных выходных напрямую отражается на эпидситуации. Исходя из этого, она не исключает, что с учетом динамики распространения коронавирусаи и в дальнейшем придется прибегнуть к дополнительным ограничениям.

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photo: Government of Georgia / FB
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По словам Габуния, в ноябре-декабре 2020 года, когда в Грузии ежедневно выявляли более пяти тысяч новых случаев инфицирования, было мобилизовано 7,5 тысячи коек. Но нет никаких предпосылок подобного развития сценария в мае, поскольку в стране уже есть определенный иммунный слой населения, и Минздрав уже мобилизовал шесть тысяч коек на этот случай, сказала она.

Габуния выразила удовлетворение тем, что показатель ношения масок в Грузии увеличился до 70%. Однако, нужно дойти до 90%, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции, отметила она.

Что же касается популяционного иммунитета, то, по словам Габуния, он в Грузии появится не в июне, а в декабре, когда удастся привить 60% взрослого населения. В сентябре планируется вакцинация от пяти до десяти тысяч граждан в день.

По данным на 5 мая, в Грузии прививки от коронавируса сделали 47 949 человек. Две дозы вакцины получили 7 009 человек.

Грузия переживает третью волну пандемии. За минувшие сутки в стране выявили 2 171 новый случай коронавируса.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 315 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 296 тысяч, скончались 4 207.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (208)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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