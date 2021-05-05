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Лаша Хуцишвили

Министр финансов Грузии привился китайской вакциной

photo: Ministry of Finance of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (208)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210505/251651953/Ministr-finansov-Gruzii-privilsya-kitayskoy-vaktsinoy.html

Лаша Хуцишвили - второй министр в правительстве Грузии после главы МВД, который сделал прививку от коронавируса и тоже китайским препаратом

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили привился китайской вакциной от коронавируса Sinopharm.

Вакцинацию он прошел в Центральной университетской клинике имени Николоза Кипшидзе (тбилисская Республиканская больница).

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури привился от коронавируса
photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Министр внутренних дел Грузии сделал прививку от коронавируса

Хуцишвили уверен, что название вакцины и ее происхождение не имеют никакого значения, если ею уже привиты миллионы людей.

"Вакцина хорошая, мы можем доверять ей и смело прививаться. Очень важно, что вакциной мы защищаем не только себя, но и окружающих нас людей, которые входят в группу риска. В этом конкретном случае я вакцинировался вакциной производства Sinopharm, однако это ничего не значит, когда вакцину широко используют во многих странах", – заявил Хуцишвили.

По словам министра финансов, вакцина – это единственное средство для спасения жизней тысяч людей и экономики.

Прививку от коронавируса той же китайской вакциной сделали и министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и сотрудники его ведомства.

С 5 мая к процессу вакцинации от коронавируса включились члены правительства и парламента Грузии.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 45 344 человека.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (208)

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